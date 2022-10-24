Жители Нижнекамска пожаловались на «зебру», которая ведет в никуда

На фотографии видно, что тропинка для пешеходов и «зебра» не совпадают. Фото: соцсети

Жительница Нижнекамска пожаловалась на разметку пешеходного перехода на проспекте Строителей. На опубликованной ею в соцсетях фотографии видно, что «зебра» заканчивается у рельсов, а дорожка для пешеходов находится слева. То есть, они не совпадают.

Интернет-пользователи прозвали разметку «переходом по-нижнекамски» и обвинили в ошибке дорожников.

- Это все, что надо знать о проектировщиках дорог в Нижнекамске! Еще утверждают, что все прошло согласование, в том числе сужение полос! То есть согласовать можно все что угодно, - написала одна из горожанок.

В пресс-службы мэрии Нижнекамска поблагодарили местных жителей за внимательность и объяснили странную «зебру» ошибкой разметчиков. Утверждается, что подрядчику уже дано поручение исправить все в ближайшее время.

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