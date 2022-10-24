В результате пожара в Альметьевском районе погибла пара пенсионеров

ЧП произошло на улице Гоголя в селе Русский Акташ. Фото: МЧС Татарстана

Около 17:50 в воскресенье, 23 октября, на улице Гоголя в селе Русский Акташ Альметьевского района загорелся частный дом. Когда на место прибыли пожарные, огонь уже охватил матрас и мебель на площади порядка пяти квадратных метров.

В ходе тушения были обнаружены 70-летний мужчина и 69-летняя женщина, находившиеся без сознания. Их вынесли во двор и передали медикам. Последние констатировали смерть обоих пострадавших.

Причины произошедшего устанавливаются. По одной из версий, все дело в неосторожном обращении с огнем при курении.

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