У села Тюрнясево в Нурлатском районе всплыло тело мужчины

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: МЧС Татарстана

Около часа дня в воскресенье, 23 октября, в экстренные службы поступило сообщение о трагедии на реке Большая Сульча у села Тюрнясево в Нурлатском районе. Прохожие обнаружили на поверхности воды тело мужчины. Оно находилось в двух метрах от берега.

На место прибыли спасатели и правоохранители. Труп был извлечен. Личность погибшего и причины произошедшего с ним устанавливаются.

- Скорее всего, погибший упал с берега в воду и не смог самостоятельно выбраться, - говорят в МЧС Татарстана.

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