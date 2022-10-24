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Происшествия24 октября 2022 5:31

У села Тюрнясево в Нурлатском районе всплыло тело мужчины

Очевидцы вызвали на место экстренные службы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: МЧС Татарстана

Около часа дня в воскресенье, 23 октября, в экстренные службы поступило сообщение о трагедии на реке Большая Сульча у села Тюрнясево в Нурлатском районе. Прохожие обнаружили на поверхности воды тело мужчины. Оно находилось в двух метрах от берега.

На место прибыли спасатели и правоохранители. Труп был извлечен. Личность погибшего и причины произошедшего с ним устанавливаются.

- Скорее всего, погибший упал с берега в воду и не смог самостоятельно выбраться, - говорят в МЧС Татарстана.

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