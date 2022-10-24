Казанский "Рубин" сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" в матче Первой лиги

Команда из Казани имела хорошие шансы на победу. Фото: fcakron.ru

В воскресенье, 23 октября, казанский "Рубин" встретился с тольяттинским "Акроном" в матче 15-го тура Первой лиги. Встреча обошлась без забитых голов и завершилась ничьей.

Казанцы имели хорошие шансы на победу. Особенно близки к голу были нападающий Джоэль Фамейе и полузащитник Солтмурад Бакаев. Однако удар первого попал в перекладину, а второго - во вратаря.

- Мы ехали за победой, хотелось нам выиграть. Я считаю, что мы были поближе, - заявил после матча главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

Отметим, казанцы занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата с 26 очками. "Акрон" находится на 14-й позиции с 16 очками.

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