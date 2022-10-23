Гидрометцентр Татарстана предупредил о сильном ветре и мокром снеге на 24 октября

Мокрый снег в регионе будет идти вплоть до следующей среды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночью и днем в понедельник на территории республики, в том числе и в Казани, ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Кроме того, в светлое время суток должен еще пройти дождь, а также выпасть мокрый снег, предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

При этом ночью возможны заморозки – от -1 до +4 градусов, днем – от +2 до +7. Осадки ожидаются и во вторник, 25 октября, но правда только местами, ветер, в свою очередь, стихнет. В то же время местами на дорогах Татарстана может образоваться гололедица. Ночью может похолодать до -3 градусов. Днем температура воздуха буде в пределах от 0 до +5 градусов.

Похожая погода прогнозируется и на среду, 26 октября. Правда температура воздуха ночью опустится уже до -5 градусов, а днем прекратятся осадки.

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