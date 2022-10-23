23 октября в Казани проводили первую партию мобилизованных жителей Татарстана

До конца следующей недели в военные части из Казани планируют отправить еще три партии подготовленных резервистов. Фото: скриншот с видео

В это воскресенье, 23 октября, из Казани в военные части Центрального военного округа России отправилась первая партия подготовленных мобилизованных жителей Татарстана, сообщает республиканский оперштаб. Проводить их пришли проводить родные и близкие. Для военнослужащих в «Казань Экспо» организовали настоящий концерт.

По прибытию на место постоянной дислокации военнослужащие получат оружие, технику и дополнительную экипировку. После чего они пройдут слаживание с мобилизованными из других регионов страны. До конца следующей недели в военные части из Казани планируют отправить еще три партии подготовленных резервистов.

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