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Общество23 октября 2022 9:23

23 октября в Казани проводили первую партию мобилизованных жителей Татарстана

Для призванных на службу в «Казань Экспо» организовали концерт
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
До конца следующей недели в военные части из Казани планируют отправить еще три партии подготовленных резервистов.

До конца следующей недели в военные части из Казани планируют отправить еще три партии подготовленных резервистов.

Фото: скриншот с видео

В это воскресенье, 23 октября, из Казани в военные части Центрального военного округа России отправилась первая партия подготовленных мобилизованных жителей Татарстана, сообщает республиканский оперштаб. Проводить их пришли проводить родные и близкие. Для военнослужащих в «Казань Экспо» организовали настоящий концерт.

По прибытию на место постоянной дислокации военнослужащие получат оружие, технику и дополнительную экипировку. После чего они пройдут слаживание с мобилизованными из других регионов страны. До конца следующей недели в военные части из Казани планируют отправить еще три партии подготовленных резервистов.

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