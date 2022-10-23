В Чувашии более 600 детей мобилизованных обеспечили бесплатным горячим питанием в школах

Ребята получают питание в образовательных учреждениях два раза в день. Фото: Олег ЗОЛОТО

На данный момент, согласно указу главы Чувашии Олега Николаева, более 600 детей мобилизованных получают в школах бесплатное горячее питание два раза в день, также в республике организована работа по освобождению от родительской платы за детсад 500 детьми из данных семей.

- Все принятые решения о мерах поддержки членов семей, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, имеют прямое действие. Не надо ждать нормативных документов. Сегодня мобилизовали человека, завтра его ребенок уже должен получать горячее питание. Надо действовать в проактивном порядке, - заявил на расширенном совещании оперштаба глава Чувашии Олег Николаев.

Он также поставил задачу - обеспечить вниманием всех членов семей мобилизованных. Для этого нужно в краткие сроки составить на них социальный паспорт.

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