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Происшествия23 октября 2022 8:35

В Казани пьяный дебошир из Марий Эл поставил на уши целую гостиницу

Мужчину задержали и заковали в наручники
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Мужчину скрутили и отвезли в отделение полиции.

Мужчину скрутили и отвезли в отделение полиции.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Казанской гостинице на улице Годовикова не повезло с постояльцем. Поселившейся в ней 31-летний житель Марий Эл явно перебрал со спиртным и стал устраивать пьяный дебош. Агрессией пугал других постояльцев, мешал работе персонала гостиницы и матерился на них. Утихомирить дебошира попыталась администратор, но безуспешно. Тогда она нажала «тревожную кнопку». В считанные минуты в гостиницу прибыл патрульный экипаж Росгвардии.

Но дебошира не успокоил вид людей в форме. Агрессивного мужчину пришлось скрутить и заковать в наручники.

- Задержанного передали в руки полиции. В отношении его был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, - сообщает пресс-служба Росгвардии Татарстана.

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