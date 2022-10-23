В Казани пьяный дебошир из Марий Эл поставил на уши целую гостиницу

Мужчину скрутили и отвезли в отделение полиции. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Казанской гостинице на улице Годовикова не повезло с постояльцем. Поселившейся в ней 31-летний житель Марий Эл явно перебрал со спиртным и стал устраивать пьяный дебош. Агрессией пугал других постояльцев, мешал работе персонала гостиницы и матерился на них. Утихомирить дебошира попыталась администратор, но безуспешно. Тогда она нажала «тревожную кнопку». В считанные минуты в гостиницу прибыл патрульный экипаж Росгвардии.

Но дебошира не успокоил вид людей в форме. Агрессивного мужчину пришлось скрутить и заковать в наручники.

- Задержанного передали в руки полиции. В отношении его был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, - сообщает пресс-служба Росгвардии Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram