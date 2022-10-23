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Общество23 октября 2022 8:03

В Казань прибыли очередные автобусы с родственниками мобилизованных из Набережных Челнов

Транспорт организовали власти татарстанского автограда
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Они отправились в путь в 7.00.

Они отправились в путь в 7.00.

Фото: скриншот с видео

В 7.00 23 октября из Набережных Челнов в очередной раз отправились два автобуса от местной администрации. Они привезли в Казань к мобилизованным горожанам их родственников.

Кто-то из них подавал заявки, а кого-то обзванивали сотрудники администрации. В итоге вместо заявленных 33 человек к автобусам пришли 36. Тем не менее всех удалось разместить как положено и отправиться в путь.

Отметим автобусы сопровождали главы районов Набережных Челнов, они везли призванным на службу резервистам чак-чак и письма от местных школьников.

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