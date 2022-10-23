Олег Знарок о проигрыше «Салават Юлаеву» в «зеленом дерби»: «Не хватило реализации наших моментов»

Следующая игра казанцев должна состоятся 24 октября, причем на выезде. Фото: ak-bars.ru

22 октября на льду «Татнефть Арены» в рамках «зеленого дерби» чемпионат КХЛ встретились «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев». В первом периоде гости были в преимуществе. Несмотря на это, казанцам удавалось создавать опасные моменты около ворот соперника. Тем не менее гости на 12 минуте встречи смогли открыть счет. Хозяева было ответили атакой, очередной опасный момент, но ворота уфимцев выстояли. До конца первого отрезка оставалось всего около минуты, как «Салават Юлаев» увеличивает свое преимущество в счете – 0:2.

Отыграть одну шайбу «Ак Барс» смог только после того, как стал активнее вести себя на льду. Игра в основном проходила в зоне ворот соперника, но переиграть вратаря гостей не удалось. Зато это удалось это сделать уфимцам – счет 1:3. Казанцы претендовали в конце периода на одну шайбу, но она угодила в штангу.

В третьем периоде «барсы» поменяли вратаря. Вместо Мифтахова на защиту встал Билялов. Гости остались в меньшинстве, этим воспользовались хозяева – счет 2:3. В конце игры «барсы» отчаянно пытались сравнять счет, даже сняли вратаря, но это не помогло. Встреча завершилась победой «Салават Юлаева»

- Немножко неважно провели первый период, хотя и в нём у нас было два выхода 1 в 0. Играли с большим желанием, большой самоотдачей. Не хватило реализации наших моментов, - сказал после матча главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок.

Сейчас казанцы занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующая игра для них будет на выезде. В Магнитогорске 24 октября в 17.00 они встретятся с «Металлургом».

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