СМИ: 23 октября из Татарстана отправится первый эшелон мобилизованных

Ожидается, что на следующей неделе из Казани отправится еще три таких эшелона. Фото: Адель ХИСАМОВ

В это воскресенье, 23 октября, из Казани должен отправиться первый эшелон с мобилизованными жителями Татарстана. Как сообщают республиканские СМИ со ссылкой на собственные источники призванные резервисты отправляются не в зону проведения спецоперации на Украине, а в военные части, для постоянной дислокации в них на время несения службы.

По прибытию мобилизованных ожидает очередной этап слаживания с военнослужащими из других регионов России. Также им в военных частях выдадут дополнительную экипировку и вещи. Всего из Казани на следующей неделе должно отправиться три эшелона с мобилизованными жителями Татарстана.

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