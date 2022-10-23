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Общество23 октября 2022 6:41

СМИ: 23 октября из Татарстана отправится первый эшелон мобилизованных

Они будут перемещены не в зону проведения спецоперации, а на место постоянной дислокации на время службы
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ожидается, что на следующей неделе из Казани отправится еще три таких эшелона.

Ожидается, что на следующей неделе из Казани отправится еще три таких эшелона.

Фото: Адель ХИСАМОВ

В это воскресенье, 23 октября, из Казани должен отправиться первый эшелон с мобилизованными жителями Татарстана. Как сообщают республиканские СМИ со ссылкой на собственные источники призванные резервисты отправляются не в зону проведения спецоперации на Украине, а в военные части, для постоянной дислокации в них на время несения службы.

По прибытию мобилизованных ожидает очередной этап слаживания с военнослужащими из других регионов России. Также им в военных частях выдадут дополнительную экипировку и вещи. Всего из Казани на следующей неделе должно отправиться три эшелона с мобилизованными жителями Татарстана.

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