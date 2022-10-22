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Общество22 октября 2022 10:40

В Казани мобилизованным женщины Татарстана передали 2,2 тысячи маминых пирогов

Их пекли по всей республике
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Данную акцию организовала общественная организация «Женщины Татарстана» регионального отделения Союза женщин России. Фото: общественная палата Татарстана

Данную акцию организовала общественная организация «Женщины Татарстана» регионального отделения Союза женщин России. Фото: общественная палата Татарстана

Мобилизованным проходящим подготовку в Казанском танковом училище общественная организация «Женщины Татарстана» регионального отделения Союза женщин России передала 2,2 тысячи маминых пирогов.

Их испекли матери, сестры и жены из Казани, Зеленодольска, Альметьевска, Набережных Челнов, Нижнекамска и Елабуги. Призванным на службу резервистам также передали чак-чак и баурсак, которые изготовили женщины из Арского, Тетюшского, Сармановского, Кукморского, и Мамадышского районов Татарстана.

Кроме пирогов и сладостей мобилизованным в Казань привезли вязаные носки и аптечки.

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