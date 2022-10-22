В Казани мобилизованным женщины Татарстана передали 2,2 тысячи маминых пирогов

Данную акцию организовала общественная организация «Женщины Татарстана» регионального отделения Союза женщин России. Фото: общественная палата Татарстана

Мобилизованным проходящим подготовку в Казанском танковом училище общественная организация «Женщины Татарстана» регионального отделения Союза женщин России передала 2,2 тысячи маминых пирогов.

Их испекли матери, сестры и жены из Казани, Зеленодольска, Альметьевска, Набережных Челнов, Нижнекамска и Елабуги. Призванным на службу резервистам также передали чак-чак и баурсак, которые изготовили женщины из Арского, Тетюшского, Сармановского, Кукморского, и Мамадышского районов Татарстана.

Кроме пирогов и сладостей мобилизованным в Казань привезли вязаные носки и аптечки.

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