Росреестр Чувашии вводит для мобилизованных ускоренный порядок регистрации недвижимости

Обещается, что с момента получения всех документов процедура будет занимать всего один час. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чувашии региональные Росреестр и МФЦ решили ввести для мобилизованных жителей республики ускоренный порядок регистрации недвижимости.

- Для подтверждения статуса участника спецоперации подойдут любые документы, относящиеся к факту призвания на военную службу. Это может быть повестка о мобилизации или справка из военкомата, - сообщает руководитель Росреестра Чувашии Екатерина Карпеева.

По ее словам, вместе с пакетом остальных документов в управление будет отправляться отсканированная, например, повестка. Увидев последнюю, госслужащий проведет регистрацию права и кадастровый учет в течение всего одного часа, если только не будет оснований для приостановления процесса или отказа.

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