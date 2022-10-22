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Общество22 октября 2022 11:10

В центре Йошкар-Олы на шесть дней перекроют улицу Рябинина и Ленинский проспект

Распоряжение об этом дала администрация города
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ограничение начнет действовать с 8.00 24 октября.

Ограничение начнет действовать с 8.00 24 октября.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за работ по ремонту тепловой сети в центре столицы Марий Эл с 8.00 24 октября до 20.00 29 октября запретят проезд транспорта по улице Рябинина на отрезке от Ленинского проспекта до бульвара Победы.

Также на данный период времени перекроют и четную, то есть правую, сторону Ленинского проспекта в створе улицы Рябинина, сообщает о своем решении администрация города.

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