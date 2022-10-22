За минувшие сутки в Татарстане выявили 160 новых случаев коронавируса

Коллективный иммунитет жителей республике к этой инфекции по-прежнему находится на низком уровне – 3,9%. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Татарстане за прошедшие сутки медиками было выявлено 160 новых случаев заражения коронавирусом. В 30 из них инфицированным понадобилась госпитализация. Также за эти отчетные сутки от коронавируса в республике излечилось чуть ли не в два раза больше людей – 264 пациента выздоровели, гласят данные федерального оперштаба по борьбе с болезнью.

Всего же в Татарстане коронавирус был обнаружен у 186 169 человек, 182 164 из которых выздоровели, а 2 005 скончались в результате болезни. Отметим, что коллективный иммунитет жителей республике к этой инфекции по-прежнему находится на низком уровне – 3,9%.

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