24 октября в Казани закроется последний гипермаркет «Карусель»

Магазины этого бренда закрываются по все России. Фото: Михаил ПАТЛИС

После объявленной трансформации сети гипермаркетов «Карусель» от X5 Retail Group, которая длиться уже несколько лет, в Казани решили закрыть последний как для города, так и для Татарстана в целом, магазин этого бренда.

Как сообщают очевидцы на входе гипермаркета «Карусель» на Оренбургском тракте появилось объявление, что 24 октября он будет закрыт.

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