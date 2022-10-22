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Общество22 октября 2022 9:08

24 октября в Казани закроется последний гипермаркет «Карусель»

Это также последний магазин этой сети в Татарстане
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Магазины этого бренда закрываются по все России.

Магазины этого бренда закрываются по все России.

Фото: Михаил ПАТЛИС

После объявленной трансформации сети гипермаркетов «Карусель» от X5 Retail Group, которая длиться уже несколько лет, в Казани решили закрыть последний как для города, так и для Татарстана в целом, магазин этого бренда.

Как сообщают очевидцы на входе гипермаркета «Карусель» на Оренбургском тракте появилось объявление, что 24 октября он будет закрыт.

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