В Набережных Челнах отправили на службу мобилизованных офицеров

Проводить горожан на службу пришел мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев. Фото: nabchelny.ru

В эту субботу, 22 октября, из Набережных Челнов был отправлен еще один автобус с мобилизованными и горожанами. Речь идет о 14 офицерах р-резервистах, которые будут проходить специальную подготовку в танковом училище в Казани. Проводить мобилизованных пришел лично мэр города Наиль Магдеев.

. Вам один наказ: вернуться живыми. Каждый из вас для нас дорог, и мы будем ждать вас здесь. Верим в вас, гордимся вами, - сказал градоначальник.

Магдеев отметил, что местные власти берут на себя заботу о семьях мобилизованных. Последним от мэра была вручена материальная поддержка в размере 20 тысяч рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram