Амир Мифтахов займет место в воротах «Ак Барса» в «Зеленом дерби»

Тренерский штаб «барсов» полностью доверяет 22-летнему игроку. Фото: ak-bars.ru

Как стало известно корреспонденту КП-Казань, тренерский штаб «барсов» полностью доверяет 22-летнему голкиперу Амиру Мифтахову и считает его номером «один» в нынешнем составе команды.

Также стоит отметить, что вместе с Мифтаховым, принесшего победу в предыдущей игре с «Металлургом», в «Зеленом дерби» сыграют и все остальные хоккеисты. Таким образом, главный тренер команды Олег Знарок решил не менять победный состав, оставив его прежним.

Матч «Ак Барс» - «Салават Юлаев» состоится в эту субботу, 22 октября, в Казани. Начало встречи в 17.00. Ранее сообщалось, что все билеты на игру уже раскуплены.

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