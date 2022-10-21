Рустам Минниханов поручил составить списки военнослужащих из Татарстана находящихся в зоне СВО

Это нужно, чтобы работа по оказанию мер поддержки данных категорий граждан и их семей велась системно. Фото: president.tatarstan.ru

21 октября в ходе республиканского совещания глава Татарстана Рустам Минниханов дал поручение главам районов.

- Прошу совместно с военными комиссариатами в кратчайшие сроки составить реестры военнослужащих, уже находящихся в зоне СВО, мобилизованных, вернувшихся из зоны боевых действий, семей всех вышеупомянутых категорий, конечно же, включая семьи погибших, - сказал Минниханов.

По его словам, это нужно, чтобы работа по оказанию мер поддержки данных категорий граждан велась системно.

- Это единовременная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 20 тысяч рублей, бесплатные путевки в детские лагеря, бесплатное горячее питание для школьников и студентов ссузов, освобождение от родительской платы за детсад. Дальше рассматриваетмя освобождение мобилизованных от уплаты транспортного налога. Госсовет Татарстана этот вопрос уже рассмотрел, соответствующий закон подпишем, - пояснил Рустам Минниханов.

Также он подчеркнул, что нужно будет посетить каждую семью мобилизованных, чтобы понять какая именно им нужна помощь, организовать работу волонтерских штабов и предусмотреть адресные меры поддержки. Все это должно находиться под личным контролем глав городов и районов Татарстана.

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