В Рыбной Слободе чествовали артиста Нуретдина Назмиева

Фото: пресс-служба театра Тинчурина

В честь юбилея народного артиста Татарстана Нуретдина Назмиева театр Карима Тинчурина в Рыбной Слободе показал спектакль «Гомер буе сине кэтэм» («Я всю жизнь тебя жду»). Уроженец Рыбно-Слободского района Нуретдин Назмиев исполнил роль Рахим бабая.

Спектакль «Я всю жизнь тебя жду» прошел с большим успехом. Как отметили земляки Нуретдина Назмиева, они восхищены игрой юбиляра, а также других актеров Тинчуринского театра.

После спектакля началось чествование Нуретдина Назмиева. Заместитель руководителя исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Айгуль Вафина поздравила Нуретдина Назмиева с юбилеем, вручив Благодарственное письмо и памятный подарок.

- Нуретдин Назмиев – гордость нашего района. Своими ролями в театре Вы прославили свою малую родину. Мы очень надеемся, что на этой сцене отпразднуем ваше 80-летие, - обратилась к артисту Айгуль Вафина.

Также прозвучали искренние поздравления от односельчан Нуретдина Назмиева.

Необходимо отметить, народный артист Республики Татарстан Назмиев Нуретдин Гильмиханович в 1946 году родился в деревне Балыклы-Чукаево Рыбно-Слободского района. В Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина служит с 1976 года.

Нуретдин Назмиев – актер острохарактерный, комедийный. Как пишет театровед Ильтани Илялова, более того, он мастер небольших ролей, эпизодов. Его образы: Гарифжан — «И так бывает» Т. Миннуллина, Колобок — «Трибунал» Д. Макаенка, Ульфат — «Три неспокойных дня» М. Магдиева, Галимжан — «Мы парни деревенские» Т. Миннуллина, Сатыбал — «Белый красавчик» Н. Гаетбаева, Хамит — «Капризный жених» К. Тинчурина покоряли зрителя своей правдивостью, искренностью.

Десятки его ролей проникнуты чувством юмора, лукавой импровизаиионностью, по ходу действия он вдруг может запеть глуховатым голосом или сплясать. Психологической глубиной наделены и одни из серьезных работ актера последнего времени: Коростылев — «На дне» М. Горького и Полковник — «Мамаша Кураж и ее дети» Б. Брехта.