УФНС Татарстана: Рассылка налоговых уведомлений близится к завершению

УФНС России по Республике Татарстан напоминает, что до 1 декабря 2022 года необходимо заплатить налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и в отдельных случаях налог на доходы физических лиц.

Массовая рассылка сводных налоговых уведомлений проводится с начала сентября и будет осуществляться по октябрь включительно. Жителям Республики Татарстан налоговые уведомления переданы для вручения почтой России. Налогоплательщики могут не дожидаться налогового уведомления по почте, а воспользоваться мобильным приложением «Налоги ФЛ» или Личным кабинетом налогоплательщика на официальном сайте ФНС России с любого компьютера или телефона и заплатить имущественные налоги в один клик!

Сервис «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» удобен еще и тем, что пользователи данного сервиса в режиме онлайн получают информацию о своих объектах налогообложения, на основе которых налоговые органы исчисляют имущественные налоги.

Для проверки данных своих объектов налогообложения необходимо зайти в свой Личный кабинет в раздел «Имущество». Если налогоплательщик обнаружит несоответствие в данных о своем имуществе, в сервисе имеется возможность сообщить о таком факте в налоговый орган, например:

- сообщить об объекте, отсутствующем в личном кабинете;

- сообщить об объекте, не принадлежащем на праве собственности, владения или пользования.

После получения обращения от налогоплательщика сотрудники налогового органа направят запрос в регистрирующие органы для уточнения информации и в случае подтверждения налогоплательщику в разделе «Сообщения» будет сообщено об актуализации данных.

Чтобы пользоваться возможностями Личного кабинета необходимо в любом налоговом органе получить регистрационную карту, содержащую логин и пароль, либо воспользоваться учетной записью Портала Госуслуг. Напомним, что пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг, подтвердившие свою учетную запись, также могут авторизироваться в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России с использованием реквизитов доступа к Порталу Госуслуг.