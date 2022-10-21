В ЦУМе Казани открыли молельную комнату для мусульман

В республике это уже десятая по счету молельная комната. Фото: ДУМ Татарстана

21 октября в казанском ЦУМе открыли комнату для намаза. Она расположена на цокольном этаже, сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.

В ней оборудовали отдельные залы для мужчин и женщин, а также два помещения для омовения. Кроме этого, на цокольном этаже планируют разместить мусульманские торговые ряды.

В церемонии открытия молельной комнаты принял участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Отметим, в республике это уже 10 по счету подобная молельная комната и девять из них находятся в Казани.

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