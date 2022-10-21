Комик Денис Дорохов посетил тренировку ФК «КАМАЗ» в Набережных Челнах

Футболисты подарили Денису Дорохову именную футболку с номером 116. Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ».

В эту пятницу, 21 октября, гостем на тренировке футбольной команды «КАМАЗ» стал Денис Дорохов - комик, игрок команды КВН «Сборная Камызякского края» и участник шоу «Однажды в России».

На днях Денис Дорохов выступал со стендапом в Набережных Челнах, а сегодня его ждет концерт в Нижнекамске.

Спортсмены пообщались с Денисом и подарили ему именную футболку.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram