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Общество21 октября 2022 13:16

Рустам Минниханов провел первое заседание оперштаба по обеспечению режима базовой готовности

На нем были обсуждены вопросы обеспечения общественного порядка
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Первое заседание оперативного штаба состоялось 21 октября. Фото: tatarstan.ru

Первое заседание оперативного штаба состоялось 21 октября. Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов 21 октября провел первое заседание оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных указом президента России Владимира Путина. Согласно ему, в республике введен режим базовой готовности.

На заседании были обсуждены вопросы обеспечения общественного порядка, бесперебойной работы транспорта, системы ЖКХ и энергетики, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

- Каждый должен осознавать ответственность за реализацию поставленных руководством страны задач, - отметил Минниханов.

Напомним, в задачи оперштаба входит проведение мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также принятие мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил страны, воинских формирований и обеспечение общественной безопасности.

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