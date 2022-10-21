Из Салехарда в Казань с 8 января 2023 года запустят прямые авиарейсы

Билеты уже имеются в продаже на сайте перевозчика. Фото: Иван ВИСЛОВ

С 8 января 2023 года из Салехарда в Казань запустят новые прямые авиарейсы. Полеты будут осуществляться раз в неделю - по воскресеньям, на российских лайнерах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 93 человек в эконом-классе.

Так, вылет из столицы ЯНАО запланирован в 9:40, а в Казань самолет приземлиться в 10:20. Обратный авиарейс намечен на 11:15 с посадкой в Салехарде в 15:45. Для каждого аэропорта указано местное время.

Отметим, рейсы будут прямыми, без пересадок.

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