За сутки в Татарстане выявили 161 новый случай COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к инфекции составляет 3,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 161 новый случай COVID-19, госпитализировали 41 зараженного, выписали 158 переболевших и подтвердили смерть еще одного больного вирусом человека. Такие цифры в пятницу, 21 октября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии COVID-19 в республике подтвердился у 186 009 человек, 181 900 из которых выздоровели, а 2 005 – скончались. Кроме того, коллективный иммунитет местного населения к инфекции составляет 3,9%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram