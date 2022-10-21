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Здоровье21 октября 2022 12:34

За сутки в Татарстане выявили 161 новый случай COVID-19

Также подтвердили смерть одного больного вирусом человека
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к инфекции составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к инфекции составляет 3,9%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 161 новый случай COVID-19, госпитализировали 41 зараженного, выписали 158 переболевших и подтвердили смерть еще одного больного вирусом человека. Такие цифры в пятницу, 21 октября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии COVID-19 в республике подтвердился у 186 009 человек, 181 900 из которых выздоровели, а 2 005 – скончались. Кроме того, коллективный иммунитет местного населения к инфекции составляет 3,9%.

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