В Казани "Ак Барс" представил особую игровую форму на домашний матч с "Салаватом Юлаевым"

Новую форму представили на станции метро "Кремлевская". Фото: ak-bars.ru

В Казани "Ак Барс" презентовал особую игровую форму на домашний матч с "Салаватом Юлаевым". За победу в этой игре хоккеисты получат Кубок чак-чак.

Комплект особой формы казанцев имеет паттерны с чак-чаком и нашивку с логотипом дерби.

Отметим, матч между командами "Ак Барса" и "Салаватом Юлаевым" состоится уже в эту субботу, 22 октября. Игра начнется в 17:00.

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