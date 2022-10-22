Татарстан и Башкирия договорилась о совместных границах без потери территории

Никакие дополнительные территории не были включены и исключены из состава Татарстана и Башкирии. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в ближайшее время внесут сведения о границах между Татарстаном и Башкирией. Общая ее протяженность составляет 498 километров, сообщает пресс-служба Росреестра республики.

Решение об установлении границ регионов было принято на основании архивных данных и сведений уже ранее внесенных в ЕГРН. Также в этом вопросе учитывалось и мнение местного населения по обе стороны границы.

Отметим, что при всем этом никакие дополнительные территории не были включены или исключены из состава Татарстана и Башкирии.

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