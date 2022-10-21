Рустам Минниханов посадил деревья в новом парке в ЖК «Салават Купере»

Парк располагается на площади более 6 гектаров. Фото: Рустем Кадыров.

В эту пятницу, 21 октября, глава Татарстана Рустам Минниханов посетил новый парк в казанском ЖК «Салават Купере». Здесь размещены детсады, школы и иная инфраструктура. Недавно открылась вторая очередь парка.

Глава Татарстана осмотрел территорию нового городского пространства и пообщался с местными жителями. В первой очереди парка сделали детскую зону: водный спрей-лабиринт, спортивную площадку с полосой препятствий, тренажеры, площадку для стритбола, экстрим-зону в составе памп-трека и скейт-площадки.

Вторая очередь парка оборудована фонтаном, прогулочной набережной, амфитеатром, смотровыми площадками, мостом с качелями, местами для игр и отдыха.

Рустам Минниханов также осмотрел пространство для выгула собак. Оно включает игровое оборудование и имеет площадь более 700 квадратных метров. В завершении визита глава республики поучаствовал в посадке деревьев.

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