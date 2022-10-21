Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 октября 2022 11:12

Под Набережными Челнами неизвестный поджег дом и.о. председателя СНТ «Виктория»

Огонь удалось потушить до прибытия пожарных
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ущерб от пожара устанавливается.

Ущерб от пожара устанавливается.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

21 октября около 23.40 под Набережными Челнами загорелся садовый дом и.о. председателя СНТ «Виктория». Огонь был потушен до приезда на место происшествия пожарных. Все указывает на то, что это был поджог. Строение загорелось сразу в двух местах - внутренняя обшивка самого дома и баня.

Версию поджога выдвинули и сотрудники МЧС, на месте работают эксперты, ущерб от пожара устанавливается, сообщают Chelny-biz.ru.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram