Под Набережными Челнами неизвестный поджег дом и.о. председателя СНТ «Виктория»

Ущерб от пожара устанавливается. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

21 октября около 23.40 под Набережными Челнами загорелся садовый дом и.о. председателя СНТ «Виктория». Огонь был потушен до приезда на место происшествия пожарных. Все указывает на то, что это был поджог. Строение загорелось сразу в двух местах - внутренняя обшивка самого дома и баня.

Версию поджога выдвинули и сотрудники МЧС, на месте работают эксперты, ущерб от пожара устанавливается, сообщают Chelny-biz.ru.

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