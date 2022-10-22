В Йошкар-Оле идут работы по реконструкции набережной реки Малой Кокшаги

Данные работы проводятся в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы. Фото: Администрация Йошкар-Олы

В столице Марий Эл продолжается реконструкция набережной реки Малой Кокшаги. Речь идет об участке от Ленинского проспекта до Парка культуры и отдыха имени 400-летия Йошкар-Олы.

Строители для ограждений и освещения набережной собрали опалубку для заливки бетона под фундамент. На другой стороне реки ведут укладку гранитного покрытия тротуаров и облицовки гранитом лестничных пролетов, сообщает администрация города.

Данные работы проводятся в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы, ведомственной целевой программы "Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации".

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