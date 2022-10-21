21 октября в Казани и Зеленодольске выпал первый снег

Снег сразу же растаял. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Утром 21 октября жители Казани увидели первый снег. В частности, он выпал в Авиастроительном, Вахитовском и Приволжском районах города. Также сообщение о снеге поступили из Зеленодольска. По словам очевидцев, он падал около пяти минут и сразу растаял. А в некоторых местах снег и вовсе выпал в виде так называемых "белых мух", потому исчез даже не долетев до земли.

Напомним, Гидрометцентр Татарстана ранее предупредил о заморозках в выходные до -7 градусов. Также в начале следующей недели в республику вернутся дожди.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram