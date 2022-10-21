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Общество21 октября 2022 11:35

В Чебоксарах семьям мобилизованных предложили бесплатные экскурсии и аттракционы

Также для детей военнослужащих будет доступно бесплатное посещение кружков народного творчества
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Кроме того, дети военнослужащих и добровольцев могут бесплатно посещать кружки художественной самодеятельности.

Кроме того, дети военнослужащих и добровольцев могут бесплатно посещать кружки художественной самодеятельности.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Чебоксарах семьям мобилизованных предоставят бесплатное посещение аттракционов в парке "Лакереевский лес" и зооуголка в Детском парке имени Андрияна Николаева. Также им будут доступно экскурсионное обслуживание на ПСКР "Чебоксары", сообщает администрация города.

Кроме того, дети военнослужащих и добровольцев могут бесплатно посещать кружки художественной самодеятельности и народного творчества в ДК и библиотеках. Также для них организуют бесплатное обучение по основным образовательным программам в школах дополнительного образования.

Для других членов семьи мобилизованных предоставят 50% льготу на платные услуги в муниципальных учреждения культуры. Для этого необходимо предъявить соответствующую справку из военкомата.

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