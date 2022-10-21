В Казани протестируют трамвай из Ижевска с заниженным полом

Для начала он выйдет на маршрут №7. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

На прошедшем в Казани форуме-выставке «Дорога 2022», гендиректор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов и гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков договорились о тестировании трамвая Т-3К-Иж-Н с частично пониженным уровнем пола вагона в столице Татарстана.

Так, вагон ижевского производства прямо с выставки увезли в казанское депо для подготовки к выпуску на линию. Для работы с ним обучили трех местных водителей и уже в ночь на 21 октября они произвели первую обкатку.

- Данный вагон модернизирован на основе чешских трамваев Татра Т-3. Имеет низкий уровень пола в средней части вагона для пассажиров с колясками, 31 сидячее место и 106 стоячих, - отмечает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Тестировать трамвай ижевского производства в Казани планируют в течение недели и причем на разных маршрутах. Так, 21 октября с 15.00 он будет курсировать по маршруту №7.

Пассажиры могут оставить свои отзывы о поездке на новом для города трамвае по телефону: +7 (843) 253-12-50.

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