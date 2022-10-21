В Бугульме работникам предприятия выплатили долги по зарплате на 10 миллионов рублей

Зарплату за май-июль 2022 года не получили 136 сотрудников. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Бугульме после вмешательства прокуратуры работникам бугульминского ООО «Научно-производственное предприятие «Инновационные нефтесервисные геофизические технологии». выплатили все долги по зарплате. Речь идет о сумме более 10,1 миллиона рублей. Эти деньги за май-июль 2022 года не получили 136 сотрудников предприятия, сообщает прокуратура Татарстана.

В адрес директора предприятия было внесено представление об устранении нарушения закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Также его привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

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