31-летний Роберт Искандаров стал новым руководителем Исполкома Менделеевского района Татарстана

Новый руководитель родился и вырос в Менделеевске. Фото:mendeleevsk.tatarstan.ru

На пост руководителя Исполкома Менделеевского района Татарстана назначили 31-летнего Роберта Искандарова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. За его кандидатуру единогласно проголосовали местные депутаты.

Об Искандарове известно, что он с 2018 года и до последнего момента занимал должность руководителя аппарата Совета Менделеевского района. Сам новоиспеченный глава местного Исполкома родился и вырос в Менделеевске. Вернулся в родной город после обучения в Санкт-Петербурге.

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