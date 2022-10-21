В Набережных Челнах предложили переселить бездомного в мэрию города

Бездомный поселился на остановке уже с начала лета. Фото: скриншот

В Набережных Челнах местный житель попросил администрацию переселить бездомного, который живет на остановке. Соответствующая информация появилась в одном из городских социальных сообществ.

По словам автора поста, бездомный находится там уже с начала лета. Из-за этого на территории остановки наблюдается полная антисанитария. В связи с этим очевидец предложил его переселить в мэрию.

Кроме того, в комментариях нашлись люди, которые встали на защиту мужчины. Они объясняли это тем, что человек оказался в трудной жизненной ситуации. По словам горожан, у него есть семья и имеется с собой все документы. Вот только как он оказался на улице почему-то никому неизвестно.

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