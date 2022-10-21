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Общество21 октября 2022 8:31

В Казани из-за строительства метро улицу Сахарова будут перекрывать до конца мая 2023 года

Делать это будут поэтапно
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Из зоны строительства подземки будут выносить сети ливневой канализации.

Из зоны строительства подземки будут выносить сети ливневой канализации.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Из зоны строительства первого участка второй линии казанского метро между будущими станциями «Фучика» и «Сахарова» будут выносить сети ливневой канализации. В связи с этими работами будут перекрывать движение транспорта по улице Сахарова, сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Там отметили, что закрывать проезжую часть будут поэтапно и на следующих участках:

- с 24 октября 2022 года по 29 мая 2023 года в районе домов №12 и №16 (тротуар);

- с 1 по 8 декабря 2022 года между домами №6 и №10 (местный проезд);

- с 8 по 15 декабря 2022 года около дома №1 (проезжая часть);

- с 24 по 30 декабря 2022 года возле дома №12б (тротуар);

- с 9 по 18 января 2023 года в районе дома №13 (проезжая часть);

- с 17 по 24 апреля 2023 года около дома №12 (проезжая часть);

- с 24 апреля по 1 мая 2023 года возле домов №12 и №16 (местный проезд);

- с 15 по 29 мая 2023 года в районе дома №15 (проезжая часть).

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