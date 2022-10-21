В Казани из-за строительства метро улицу Сахарова будут перекрывать до конца мая 2023 года

Из зоны строительства подземки будут выносить сети ливневой канализации. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Из зоны строительства первого участка второй линии казанского метро между будущими станциями «Фучика» и «Сахарова» будут выносить сети ливневой канализации. В связи с этими работами будут перекрывать движение транспорта по улице Сахарова, сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Там отметили, что закрывать проезжую часть будут поэтапно и на следующих участках:

- с 24 октября 2022 года по 29 мая 2023 года в районе домов №12 и №16 (тротуар);

- с 1 по 8 декабря 2022 года между домами №6 и №10 (местный проезд);

- с 8 по 15 декабря 2022 года около дома №1 (проезжая часть);

- с 24 по 30 декабря 2022 года возле дома №12б (тротуар);

- с 9 по 18 января 2023 года в районе дома №13 (проезжая часть);

- с 17 по 24 апреля 2023 года около дома №12 (проезжая часть);

- с 24 апреля по 1 мая 2023 года возле домов №12 и №16 (местный проезд);

- с 15 по 29 мая 2023 года в районе дома №15 (проезжая часть).

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