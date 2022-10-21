В Казани за третий квартал 2022 года вторичное жилье подешевело на 1,3%

Снизилась доступность покупки жилья для жителей столицы Татарстана примерно на 50%. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Казани стоимость вторичного жилья в третьем квартале 2022 года составила около 136,9 тысячи рублей за квадратный метр. Это на 1,3% меньше, чем в первом полугодии. Соответствующее исследование провели аналитики порталов "Циан" и "HeadHunter".

При этом снизилась доступность покупки жилья для жителей столицы Татарстана - примерно на 50% за 2020-2022 года. Так, с 2020-го средняя цена квадратного метра жилья в городе увеличилась с 85,3 до 140 тысяч рублей - на 64%. Однако за данный период выросла средняя зарплата с 45,6 до 51,5 тысячи рублей - на 13%, сообщает "TATRE".

Отметим, средняя цена квартиры на вторичном рынке в Казани составила 6,7 миллиона рублей. Это на 17,3% больше, чем в 2021 году.

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