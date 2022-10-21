Завершилась экспертная оценка заявок Республиканского конкурса по предоставлению грантов Республики Татарстан на развитие гражданского общества

420 заявок поступило на Конкурс на предоставление грантов Республики Татарстан на развитие гражданского общества в 2022 г. Организатором конкурса выступил АНО «Республиканский ресурсный центр по развитию СО НКО». На сегодня уже завершилась оценка заявок экспертами. Победители будут объявлены в начале ноября.

Каждая заявка оценивалась двумя экспертами: представитель органа исполнительной власти и представитель гражданского общества. Каждый из экспертов имеет значительный профессиональный опыт в направлении конкурса, к которому он был закреплен как эксперт. Назначение на проект происходило случайным образом. Система АИС сама закрепляет эксперта за конкретной заявкой, что позволяет исключить влияние человеческого фактора.

Работа экспертов на протяжении их деятельности сопровождалась методической поддержкой команды Республиканского ресурсного центра поддержки СО НКО. Было проведено не менее 30 консультаций по отдельным вопросам экспертной оценки.