Мэр Казани Ильсур Метшин посетил прогимназию №360, которую впервые отремонтировали за последние 40 лет

Учреждение полностью обновили и изнутри. Фото: metshin.ru

В эту пятницу, 21 октября, мэр Казани Ильсур Метшин посетил прогимназию №360 (ул.Адоратского, 8а), которая до этого момента не видела ремонта в течение 40 лет. Так, благодаря капитальным работам в образовательном учреждении устранили проблему с подтоплением подвала, избавили фасад от трещин, а также на месте старого неработающего бассейна обустроили новый спортзал с раздевалками и душевыми.

Мало того, что в прогимназии №360 обновили всю мебель и оборудование, так на ее территории еще и построили сцену для проведения торжеств.

- Здесь созданы отличные условия, отвечающие современным стандартам и уровню столицы, – сказал после осмотра отремонтированного учреждения Ильсур Метшин.

Стоит отметить, на территории этого образовательного учреждения работы не закончены. Так, там до середины ноября планируют установить малые архитектурные формы, оборудовать спортплощадку для волейбола и баскетбола, а также благоустроить лесопарковую зону.

Напомним, ремонт прогимназии №360 начали проводить 1 июня и уже к 1 сентября завершили все основные работы. Все это время ее дошкольники ходили в другие близлежащие учебные заведения.

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