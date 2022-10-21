Экологи заставили власти Альметьевского района ликвидировать нелегальную свалку площадью 600 квадратных метров

На данный момент свалку ликвидировали, а территорию привели в порядок.

В Альметьевске экологи выявили нелегальн свалку площадью 600 квадратных метров. Кучу мусора обнаружили инспекторы Юго-Восточного территориального управления на улице Ризы Фахретдина.

За соответствующий земельный участок отвечает исполнительный комитет Альметьевского района. В его адрес было направлено предостережение о недопустимости нарушения и необходимости его устранения.

- В настоящее время свалка ликвидирована, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние, - сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram