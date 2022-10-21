Из Чувашии на военную подготовку отправился очередной автобус с мобилизованными

Среди мобилизованных есть и добровольцы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Под марш “Прощание славянки” из Чувашии отправился очередной автобус с местными жителями, призванными на службу в рамках частичной мобилизации. У чебоксарского военкомата собрались как женщины, так и мужчины, чтобы проводить своих родных и близких.

Напомним, Олег Николаев подписал указ, в котором прописаны все меры поддержки семей мобилизованных. Кроме того, Глава региона лично проверил условия проживания, питания и подготовки военнослужащих в подразделениях, расположенных в Ульяновской области.

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