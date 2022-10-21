В Татарстане Конституционный суд ликвидируют 31 декабря 2022 года

В случае возникновения конституционных судебных споров между органами государственной власти республики, вопросы будут решаться Конституционным судом России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конституционный суд Татарстана будет упразднен 31 декабря 2022 года, а полномочия судей прекратятся 30 декабря.Соответствующий законопроект приняли депутаты на 36-м заседании Госсовета республики.

В связи с этим будет создана ликвидационная комиссия по упразднению Конституционного суда как юридического лица. Вместо него при Госсовете Татарстана будет создан консультативный орган. Он будет рассматривать законы, подзаконные и нормативно-правовые акты, принятые в татарстанском парламенте. Разработать положение этого органа в Госсовете республики планируют в конце этого года или в начале 2023-го.

Если будут возникать конституционные судебные споры и разногласия между органами государственной власти республики, то их разрешением будет заниматься Конституционный суд России, либо суды общей юрисдикции или Арбитражный суд Татарстана. отметил председатель Комитета Госсовета региона по законности и правопорядку Шакир Ягудин.

Напомним, за судьями Конституционного суда Татарстан после его ликвидации сохраняются все предусмотренные гарантии, в том числе, материальное и социальное обеспечение.Так, им предлагается ежемесячное денежное содержание – 80% от зарплаты без вычета налогов, причем до конца жизни, или пенсия на общих основаниях.

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