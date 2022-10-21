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Общество21 октября 2022 10:08

В Марий Эл проводили очередную партию мобилизованных резервистов

Это жители нескольких районов республики
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Это предпоследняя отправка мобилизованных из Марий Эл.

Это предпоследняя отправка мобилизованных из Марий Эл.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из Марий Эл на подготовку в Ульяновскую область отправилась очередная группа мобилизованных. В сборном пункте бойцам выдали экипировку и вещи первой необходимости.

Напомним, ранее в Марий Эл для военнослужащих провели учения с ракетным стратегическим комплексом “Ярс”, на которых они отработали маневренные действия, маскировку и противодействия разведке, проводимой с воздуха.

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