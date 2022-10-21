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Общество21 октября 2022 7:02

В Казани реставрацию Мергасовского дома долгое время не могут начать из-за споров наследников

На одну квартиру приходится четыре претендента
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
История с наследством и судами длится с 2019 года.

История с наследством и судами длится с 2019 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Собственница квартиры в Мергасовском доме Казани скончалась до того, как при помощи властей пересыться в новое жилье в ЖК «Салават Купере», как это сделали ее соседи. Из-за этого возник сложный правовой вопрос, который надо решить с наследниками женщины. А их оказалось целых четыре и каждый предъявляет свои права.

В течение трех лет, пока идут суды, а они проходят на территории Крыма, властям Каазни по этой причине не удается приступить к реставрации Мергасовского дома, сообщает «БИЗНЕС Online»

Отметим, что сам дом был признан объектом культурного наследия, его расселил в 2019 году. А построили задние в 1928 году в бывшем Мергасовском переулке, где здания принадлежали полковнику Мергасову.

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