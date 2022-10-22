В Чувашии в Волгу выпустили 1 523 мальков стерляди

Теперь рыба этой ценной и краснокнижной породы будет обитать в Куйбышевском водохранилище. Фото: скриншот с видео

В Чувашии в Волгу выпустили 1 523 молоди стерляди. Теперь рыба этой ценной и краснокнижной породы будет обитать в Куйбышевском водохранилище, сообщает Минприроды республики.

Мальки были доставлены в пакетах, которые заполнили жидким кислородом. За процессом зарыбления следил министр природы Чувашии Николай Охотин. Также присутствовала комиссия, созданная Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства.

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