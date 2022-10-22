Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 октября 2022 7:24

В Чувашии в Волгу выпустили 1 523 мальков стерляди

Пакеты, в которых доставлены мальки, были заполнены жидким кислородом
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Теперь рыба этой ценной и краснокнижной породы будет обитать в Куйбышевском водохранилище.

Теперь рыба этой ценной и краснокнижной породы будет обитать в Куйбышевском водохранилище.

Фото: скриншот с видео

В Чувашии в Волгу выпустили 1 523 молоди стерляди. Теперь рыба этой ценной и краснокнижной породы будет обитать в Куйбышевском водохранилище, сообщает Минприроды республики.

Мальки были доставлены в пакетах, которые заполнили жидким кислородом. За процессом зарыбления следил министр природы Чувашии Николай Охотин. Также присутствовала комиссия, созданная Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram