В Набережных Челнах крематорий планируют построить в новой части кладбища

В какой именно части кладбища появится новый для города объект покажет отдельный проект. Фото: Андрей АБРАМОВ

Во время публичных слушаний в Набережных Челнах по генеральному плану развития города было объявлено о планах расширить территорию существующего кладбища. Кроме того, авторы плана предусмотрели на его новой части строительство крематория. Как он должен выглядеть и где именно появится – это уже будет прописано не в генплане города, а в отдельном проекте.

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