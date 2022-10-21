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Общество21 октября 2022 6:37

В Набережных Челнах крематорий планируют построить в новой части кладбища

Площадь для захоронений расширят
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В какой именно части кладбища появится новый для города объект покажет отдельный проект.

В какой именно части кладбища появится новый для города объект покажет отдельный проект.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Во время публичных слушаний в Набережных Челнах по генеральному плану развития города было объявлено о планах расширить территорию существующего кладбища. Кроме того, авторы плана предусмотрели на его новой части строительство крематория. Как он должен выглядеть и где именно появится – это уже будет прописано не в генплане города, а в отдельном проекте.

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