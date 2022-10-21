Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 40 предприятий из Татарстана

Они попали в санкционный список на срок от 5 до 10 лет. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против более 40 предприятий из Татарстана и 11 жителей республики. Соответствующие данные опубликованы на его официальном сайте.

Так, в этот список попали гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин, заместитель директора ООО "Электротранспорт" Вячеслав Мигунов, экс-депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич. Также в нем состоят холдинговая компания "Ак Барс", "Челныводоканал", АО "Радиоприбор", АО "Рычаг", Казанское приборостроительное конструкторское бюро, проектно-строительная компания "Авиастрой". Они попали в санкционный список на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, татарстанские депутаты были объявлены в розыск спецслужбами Украины.Также в один ряд с ними был поставлен и действующий ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ленар Сафин.

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