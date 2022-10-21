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Общество21 октября 2022 5:13

В Марий Эл объявили режим базовой готовности, оперштабом руководит глава региона Юрий Зайцев

Ограничительных мер в регионе вводить не собираются
Источник:kp.ru
По словам Зайцева, штаб будет усиленно следить за правопорядком и безопасностью на территории всей республики. Фото: mari-el.gov.ru

По словам Зайцева, штаб будет усиленно следить за правопорядком и безопасностью на территории всей республики. Фото: mari-el.gov.ru

Из-за введения президентом России Владимиром Путиным военного положения в ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а в ряде других регионах средний уровень реагирования и уровень повышенной готовности, в Марий Эл начал действовать режим базовой готовности.

Поэтому глава региона Юрий Зайцев своим указом создал местный оперативный штаб, которым будет руководить лично. Кроме того, в состав штаба вошли главы марийских министерств и ведомств, а также силовых структур.

- Ограничительные меры в Марий Эл не вводятся. Мы будем усиленно следить за правопорядком и безопасностью на территории всей республики, - сообщил в своем телеграм-канале глава региона Юрий Зайцев.

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